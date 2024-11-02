ساعة للأطفال من أغاني البيبي الصغير..أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وفرحي أولادك

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي كسبت شهرة واسعة في بلادنا لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك تسعى العديد من الأمهات العربية على تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال من أجل مشاهدة أغاني البيبي الصغير التي يبحث عنها مجموعة كبيرة من الأطفال الذين أحبوا القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع.

أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

أصبحت قناة طيور الجنة بيبي متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات ويمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير بعد تنزيل القناة الفضائية لذلك إليكم تردد القناة الفضائية على النايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة والممتعة للطفل العربي الصغير لذلك سوف نذكر تردد القناة الفضائية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لذا سوف نشرح التردد الحالي للعرب سات لكي يتم متابعة أفضل البرامج الغنائية المقدمة على تلك القناة كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هو طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي