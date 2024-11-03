ثبتها الـآن لعالم الطبيعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل والعرب سات 2024 

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج عن عالم الحيوان وتزداد رغبة الكثير من الناس في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية أفضل وأكثر من أهم القنوات الفضائية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 ومن خلال موقعنا، كالآتي:

التردد: 11411

القمر الصناعي: نايل سات

معدل التشفير: 30000

معامل الاستقطاب عمودي

جودة القناة HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعربسات:

التردد 11804

القمر الصناعي عربسات

معدل التشفير 27500

عامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD

قناة ناشيونال جيوغرافيك:

التردد 11938

معرف القمر الصناعي: ياه سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

عامل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال قنوات ناشيونال جيوغرافيك على جهازك

بعد شرح تردد القناة عبر الأقمار الصناعية، فإن إجراءات تحميلها بإيجاز هي كالتالي: