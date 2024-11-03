ثبتها الـآن لعالم الطبيعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل والعرب سات 2024 

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج عن عالم الحيوان وتزداد رغبة الكثير من الناس في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية أفضل وأكثر من أهم القنوات الفضائية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 ومن خلال موقعنا، كالآتي:
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل التشفير: 30000
- معامل الاستقطاب عمودي
- جودة القناة HD
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعربسات:
- التردد 11804
- القمر الصناعي عربسات
- معدل التشفير 27500
- عامل الاستقطاب أفقي
- جودة القناة HD
قناة ناشيونال جيوغرافيك:
- التردد 11938
- معرف القمر الصناعي: ياه سات.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- عامل الترميز: 27500.
- عامل تصحيح الخطأ: 5/6.
استقبال قنوات ناشيونال جيوغرافيك على جهازك
بعد شرح تردد القناة عبر الأقمار الصناعية، فإن إجراءات تحميلها بإيجاز هي كالتالي:
- أولاً، يجب على المشاهد الانتقال إلى قائمة الإعدادات أو التثبيت من جهاز التحكم عن بعد.
- في الخطوة التالية، يحتاج إلى الانتقال إلى قائمة الأقمار الصناعية.
- ثالثاً، يحتاجون إلى النقر على مربع التردد.
- في المساحة المتوفرة، تحتاج إلى إدخال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل بياناتها.
- بعد ذلك، انقر على أيقونة البحث للبحث عن قناة.
- أخيرًا، تحتاج إلى الانتظار قليلاً حتى تظهر القناة أمامك.