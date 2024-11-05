بعد اخر ارتفاع ومفاجآة! .. أسعار صرف الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية 5 نوفمبر 2024 (الثلاثاء)

يعتبر سعر صرف الدولار في السوق السوداء من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المستثمرين، ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث أن الدولار من العملات الأجنبية الهامة التي يتم تداولها كثيرًا وتؤثر على اقتصاد دولة ما، من أجل تداول الفائدة، السطور التالية تقدم سجل سعر صرف الدولار المنشور في السوق السوداء اليوم 5 نوفمبر 2024 (الثلاثاء).

أسعار صرف الدولار في السوق السوداء

يبحث العديد من المستثمرين عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتم الإعلان عن أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء وصل إلى 48.94 دولار لعملية الشراء و 49.07 دولار لعملية البيع.

سعر صرف الدولار في البنك

بعد عرض أسعار صرف الدولار اليوم في السوق السوداء، إليكم بعض الأرقام القياسية لأسعار صرف الدولار في البنوك المختلفة:

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري:

وسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:

وسجلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 48.93 جنيه للشراء مقابل 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة:

وبلغ سعر الدولار الآن في بنك القاهرة 48.93 جنيه للشراء مقابل 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي:

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.96 جنيه للشراء مقابل 49.06 جنيه للبيع.