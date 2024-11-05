ارتفاع ملحوظ .. أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 

اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء في ختام تعاملات أمس الاثنين، والأمر نفسه شهدته داخل البنوك المصرية، وكذلك تأثرت العملات الأجنبية الأخرى بنفس الارتفاع في السعر الإماراتي، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري بقيمة 13.49 جنيه مصري للشراء، ويبلغ سعر البيع بقيمة 13.35 جنيه مصري، حيث ازداد سعره الان بشكل طفيف مقارنة بسعره امس.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 5 نوفمبر

عرضنا في السطر السابق سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم والزيادة المصاحبة له، وفيما يلي نعرض الأسعار في مختلف البنوك المصرية: