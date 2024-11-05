ارتفاع ملحوظ .. أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 

اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء في ختام تعاملات أمس الاثنين، والأمر نفسه شهدته داخل البنوك المصرية، وكذلك تأثرت العملات الأجنبية الأخرى بنفس الارتفاع في السعر الإماراتي، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري بقيمة 13.49 جنيه مصري للشراء، ويبلغ سعر البيع بقيمة 13.35 جنيه مصري، حيث ازداد سعره الان بشكل طفيف مقارنة بسعره امس.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 5 نوفمبر
عرضنا في السطر السابق سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم والزيادة المصاحبة له، وفيما يلي نعرض الأسعار في مختلف البنوك المصرية:
- في البنك المركزى بقيمة 13.384 جنيه للشراء، 13.346 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري بقيمة 13.371 جنيه للشراء، 13.331 جنيه للبيع.
- في بنك مصر بقيمة 13.387 جنيه للشراء، 13.347 جنيه للبيع.
- في بنك القاهرة بقيمة 13.374 جنيه للشراء، 13.331 جنيه للبيع.
- في مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 13.395 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع.
- في بنك الإسكندرية بقيمة 13.373 جنيه للشراء، 13.331 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلى القطرى بقيمة 13.376 جنيه للشراء، 13.305 جنيه للبيع.
- في كريدى أجريكول بقيمة 13.441 جنيه للشراء، 13.28 جنيه للبيع.
- في بنك البركة بقيمة 13.381 جنيه للشراء، 13.354 جنيه للبيع.
- في البنك المصرى الخليجى بقيمة 13.378 جنيه للشراء، 13.334 جنيه للبيع.
- في المصرف المتحد بقيمة 13.371 جنيه للشراء، 13.069 جنيه للبيع.
- في بنك الكويت الوطني بقيمة 13.439 جنيه للشراء، 13.209 جنيه للبيع.
- في المصرف العربى الدولى بقيمة 13.373 جنيه للشراء، 13.346 جنيه للبيع.
- في بنك الإستثمار العربيبقيمة 13.383 جنيه للشراء، 13.341 جنيه للبيع.
- في بنك قناة السويس بقيمة 13.395 جنيه للشراء، 13.346 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلى الكويتى بقيمة 13.383 جنيه للشراء، 13.338 جنيه للبيع.