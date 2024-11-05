يختلف من شركة لأخرى .. سعر طن الأسمنت وحديد عز اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

يختلف سعر طن الأسمنت من شركة إلى أخرى ومن مصنع إلى آخر، والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية رائدة في صناعة الأسمنت من خلال المصانع العديدة بداخلها، وحيث أن الأسعار تختلف بناءً على الجودة والكفاءة وغيرها، فيبحث الكثير من المواطنين عن سعر الأسمنت بين لحظة وأخرى نظراً لاختلافه وتقلباته المستمرة من لحظة لأخرى نظراً للعوامل الكثيرة المؤثرة فيه.

سعر طن الأسمنت

أسعار طن الأسمنت في الشركات والمصانع المختلفة في مصر كالتالي:

سعر أسمنت المعلم 2,800 جنيه تقريبًا.

سعر شركة أرو للأسمنت 2,810 جنيه تقريبًا.

سعر أسمنت الفهد 2,780 جنيه تقريبًا

تبلغ أسعار أسمنت وادي النيل حوالي 2,800 جنيه مصري تقريبًا

يبلغ سعر أسمنت فينيسيف حوالي 2,800 جنيه إسترليني تقريبًا

يبلغ سعر أسمنت المسلّم حوالي 2,000 جنيه إسترليني.

يبلغ سعر أسمنت جنوب الوادي حوالي 2,220 جنيه إسترليني.

يبلغ سعر الأسمنت الخاص حوالي 2,850 جنيه إسترليني.

تبلغ أسعار أسمنت السويس للأسمنت 2,900 جنيه إسترليني تقريبًا

أسعار أسمنت السويدي سعر أسمنت السويدي 3,300 جنيه إسترليني تقريبًا

سعر أسمنت العسكري: 2,700 جنيه إسترليني تقريباً

سعر أسمنت النصر: 2,830 جنيه إسترليني تقريباً

سعر أسمنت سيناء: 2,790 جنيه إسترليني تقريبًا

سعر أسمنت حلوان: حوالي 2,860 جنيهًا مصريًا

سعر أسمنت المنيا: 2,850 جنيه تقريبًا

سعر أسمنت المهندس: حوالي 2,800 جنيه إسترليني

سعر أسمنت تيتان: حوالي 2,700 جنيه إسترليني

سعر أسمنت المصري: حوالي 2,750 جنيه إسترليني.

سعر الأسمنت الممتاز: 2,850 جنيه إسترليني تقريبًا.

سعر أسمنت التعمير: 2,830 جنيه إسترليني تقريبًا.

أسمنت الصعيد يبلغ سعر أسمنت الصعيد 2,740 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

يبلغ سعر أسمنت أسيوط حوالي 2,820 جنيهًا مصريًا.

يبلغ سعر الأسمنت المصري 2,730 جنيه تقريبًا.

يبلغ سعر أسمنت الأميرية عادةً حوالي 2,990 جنيهًا مصريًا.

يبلغ سعر أسمنت البرج حوالي 3,000 جنيه.

تبلغ أسعار أسمنت ألماكس حوالي 3,040 جنيهًا.

تبلغ أسعار أسمنت النهضة حوالي 2,870 جنيهًا إسترلينيًا.

وتبلغ أسعار أسمنت أسوان حوالي 2,700 جنيه إسترليني.