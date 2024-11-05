حقيقة صدور بعض التعديلات في منحة المرأة الماكثة في المنزل واهم شروط الحصول على المنحة

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر منحاً قيّمة لدعم المرأة الماكثة في البيت، بهدف توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة التي ليس لها مصدر دخل أو عمل، ويندرج هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وضمان استفادتها من الدعم المخصص لها، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

إجراءات التسجيل في منحة المرأة في المنزل

يمكنكِ التقدم بطلب للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل والحصول على الدعم المالي الشهري من خلال اتباع سلسلة من الخطوات الملخصة في النقاط أدناه:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة المنح أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

اختر المنح لربات البيوت من الخيارات المتاحة.

املأ استمارة التسجيل.

ارفع المستندات والمواد المطلوبة من قبل الوكالة.

تحقق من صحة المعلومات والبيانات المدخلة.

انقر على زر ”إرسال الطلب“.

متطلبات التسجيل في منحة ربة المنزل 2024

تؤكد الوكالة الوطنية على النساء الراغبات في التقدم للحصول على منحة ربة المنزل الجزائرية لعام 2024 للنساء في الجزائر أن تنطبق عليهن الضوابط والمعايير المحددة، وهي كالتالي:

أن تحمل الجنسية الجزائرية وأن تكون مقيمة بصفة دائمة في البلاد.

أن تكون حاصلة على شهادة جامعية.

أن يتراوح عمرك بين 19 و40 سنة.

ألا يكون لديه دخل شهري.

ألا يكون مشمولاً بأي تأمين وأن يكون عاطلاً عن العمل.

يجب على المتقدمين الموافقة على جميع المعايير واللوائح.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من وثائق الطلب عند التسجيل، بما في ذلك