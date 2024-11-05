“موصفات جبارة”.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find X8 الجديد

أطلقت شركة أوبو في الصين هاتف Oppo Find X8 الجديد، الذي يأتي بمواصفات رائعة.. فيأتي الهاتف بشاشة الهاتف من نوع AMOLED، ومعالج ميدياتك Dimensity 9400 ثماني النواة، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية الهاتف بسعة 5630 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات .. دعونا نتعرف على موصفات الهاتف .

مواصفات هاتف Oppo Find X8

الأبعاد والوزن وزن 193 جرام وأبعاد 157.4×74.3×7.9 مم . نظام التشغيل واجهة اوبو ColorOS 15 مبنية على نظام تشغيل Android 15 . الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1256×2760 بيكسل جودتها FHD+ .

معدل تحديث 120 هيرتز

ودعم HDR10+ ودعم Dolby Vision .

مقاومة للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP69 . المعالج معالج ميدياتك Dimensity 9400 ثماني النواة، المعالج الرسومي هو Immortalis G925 . الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني . الكاميرا الخلفية تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 .

أما الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide .

أما الأخيرة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.6 . الذاكرة الداخلية والرامات يأتي مع مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام او 1 تيرا مع 16 جيجا رام . تصوير الفيدوهات يدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني . البطارية بطارية الهاتف بسعة 5630 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات . الألوان ألوان الهاتف الأسود، الأبيض، الأزرق والبينك .

سعر هاتف Oppo Find X8