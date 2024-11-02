للموظفين والمتقاعدين 25 مليون دينار سلفة مصرف الرافدين بأقساط ميسرة بتلك الشروط المطلوبة

توفر مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق سلفة تبدأ من 5 مليون دينار عراقي إلى 25 مليون دينار عراقي كحد أقصى للموظفين والمتقاعدين في الدولة بدون كفيل عن طريق ضمان الماستر كارد لذلك يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على سلفة مصرف الرافدين في الدولة للحصول على تلك السلفة من المصرف بالشروط والأحكام المطلوبة.

ما هي شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

وفر مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في الدولة سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في تلك الفترة الزمنية كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي أن يكون المتقدمين لمصرف الرافدين من حاملي الجنسية العراقية.

كما ينبغى أن يكون لديهم دخل شهري يتجاوز قيمة السلفة المطلوبة من المصرف.

حيث يشترط أن يشمل هذا الدخل الشهري القسط والفائدة في عموم العراق.

كما يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدمين 73 عام للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

شرط مهم يجب على الموظف العراقي تحويل رواتبه لمصرف الرافدين عند تقديم طلب السلفة.

يشترط على المتقدمين توفير إثبات جهة العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالعراق لمدة لا تقل عن 24 شهر.

يفضل قبل التقديم الإلكتروني على سلفة مصرف الرافدين في دولة العراق توفير جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على التمويل المناسب.

كما لا يسمح بالحصول على مبلغ تمويلي للموظف والمتقاعد أكثر من 25 مليون دينار عراقي من مصرف الرافدين.

مميزات سلفة مصرف الرافدين في العراق

مصرف الرافدين وضح بأن يمكن الحصول على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار جزائري كحد أقصى للتقديم الإلكتروني كما يمكن الحصول على تلك السلفة النقدية بشروط وضوابط ميسرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم المميزات والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة كالآتي: