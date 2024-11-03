“لينك سريع” خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي عام 2024 عبر cservices.shmff.gov.eg

ازداد حجم البحث من قبل الأفراد حول حجز شقق الإسكان عام 2024، تم طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة حول كيفية إجراء عملية الحجز، بالإضافة إلى استفسارات عن مواقع الوحدات السكنية المتاحة، كما يتطلع الكثيرون لمعرفة متى ستبدأ عملية الحجز ومن خلال موقعنا الإخباري، سنقدم لكم تفاصيل حجز شقق الإسكان في الفقرات التالية من المقال.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

مع استمرارنا في الحديث عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي في عام 2024، وضعت وزارة الإسكان المصرية سلسلة من الخطوات التي يمكن للأفراد اتباعها لإكمال عملية تسجيل الشقق بنجاح، وكانت خطوات حجز شقق الإسكان كالتالي:

ادخل إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

سجل الدخول إلى الموقع باستخدام البريد الإلكتروني والرقم الوطني.

ابحث عن الخيارات المتاحة في القائمة الرئيسية من خلال اختيار “استعلام عن وحدات سكنية” والنقر عليه.

التسجيل باختيار المشروع السكني الذي يناسب احتياجاتهم.

تحديد المحافظة التي يود الشخص التقديم إليها.

إدخال جميع المعلومات الضرورية من الشخص لاستكمال طلب التقديم على الوحدة السكنية التي يود حجزها.

اضغط على خيار تقديم الطلب مع انتظار تأكيد الطلب الخاص بهم.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

في منطقة القاهرة الجديدة تم طرح حوالي 409 وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع و150 متر مربع.

داخل منطقة 6 أكتوبر تم عرض حوالي 223 وحدة سكنية، حيث تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع و150 متر مربع.

في منطقة دمياط الجديدة تم طرح حوالي 150 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع إلى 150 متر مربع.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المتميز