خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية

بدأت فعاليات في الساعات القليلة الماضية، التسجيل في قرعة الحج 2025 أصبح الكثير من الأشخاص الذين يودون أداء فريضة الحج مهتمين بمعرفة خطوات الحجز، حيث وفرت وزارة الداخلية المصرية فرصة للجميع للتقديم عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت وذلك لتسهيل الأمر عليهم بدلا من الذهاب إلى مراكز الشرطة، من خلال السطور التالية من موقعنا الإخباري نستعرض لكم جميع خطوات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بشكل مبسط.

التسجيل في قرعة الحج 2025

إرتفعت معدلات البحث عن كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 بدأت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 وستستمر لمدة 17 يوما حتى 16 نوفمبر 2024، لذلك يرغب العديد من الأشخاص الذين ينوون التقديم في معرفة كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 قبل انتهاء الفترة المحددة، وقد جاءت الخطوات كما يلي:

ادخل إلى الموقع الرسمي في البداية وزارة الداخلية، على أن يتم اختيار كلمة بوابة الحج.

اختيار أيقونة “تسجيل طلب حج القرعة” ويجب عليك قراءة التعليمات بعناية.

اضغط على إقرار المتقدم ثم على زر التالي.

على الشخص الذي يرغب في التقديم إدخال كافة البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى بيانات المرافقين إذا كان هناك أحد معهم.

انقر على زر تأكيد الطلب.

طرق التسجيل في حج القرعة 2025

تم توفير فرص أخرى للتقديم من خلال الأماكن التالية:

يمكن التقديم من خلال أقسام ومراكز الشرطة في كافة محافظات البلاد.

أو عبر الاتصال بخدمة العملاء الهاتفية على الرقم التالي (27983000 – 02).

المستندات المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025

يجب على كل الأشخاص توفير الوثائق التالية ليتم قبولهم بشكل صحيح وهي:

تقديم استمارة طلب الحج الورقي بعد قبول الطلب.

يجب تقديم جواز سفر صالح.

بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

أن يتوفر بيان بحالة الصحة بالإضافة إلى توضيح نوع المرض إذا كان موجودا.

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