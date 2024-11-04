“ميدو ضرب لولو” حدّث الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد wanasah tv 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أمتع الأغاني مع لولو

يبحث الكثيرون عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024، إذ تعتبر قناة وناسة من أبرز وأهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث استطاعت جذب انتباه الأمهات والآباء لما تقدمه من محتوى ترفيهي آمن وهادف يتناسب مع جميع الأعمار، أصبحت قناة وناسة وجهة رئيسية للعائلات لأنها تقدم محتوى مميزا يتسم بالبعد عن العنف كما تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال، لذا تعتبر الخيار الأمثل لكل عائلة عربية تبحث عن محتوى هادف وترفيهي آمن للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال على النايل سات

للاستمتاع بالمحتوى الفريد الذي تسعى قناة وناسة الجديدة لتقديمه للأطفال، دعونا نتعرف على ترددها من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد: 11559.

جودة قناة وناسة الجديد تكون: SD.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

معدل ترميز قناة وناسة الجديد: 27500.

معدل استقطاب قناة وناسة الجديد: استقطاب أفقي H.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على عرب سات

بعد أن عرضنا في الفقرة السابقة تردد القناة على نايل سات، سنقدم لكم الان تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

معامل تصحيح الأخطاء للقناة على القمر الصناعي عرب سات: 3/4.

معدل الترميز للقناة على القمر الصناعي عرب سات: 27500.

جودة استقبال قناة وناسة: HD.

معدل استقطاب قناة وناسة الجديدة: استقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد: 11270.

القمر الصناعي: العرب سات.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تميز قناة وناسة بيبي بالكثير من المميزات، منها ما يلي: