نزليها لاطفالك وخليهم يفرحوا.. تحديث شهر نوفمبر لـ تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 Toyor al janah على النايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، منذ انطلاقها حققت القناة نجاحا ملحوظا بفضل محتواها الفريد الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأغاني والأناشيد، بالإضافة إلى برامج تهدف لتعليم الأطفال القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية بطريقة ممتعة، كما تسعى القناة دائما إلى بث برامجها بجودة عالية وتحديث تردداتها لضمان وصول بثها لأكبر عدد من المشاهدين في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

أعلنت قناة طيور الجنة عن ترددها الجديد بعد التحديث، وذلك لضمان استمرار مشاهدتها بمحتوى واضح وجودة عالية، وقد تم تحديث تردد القناة على قمرين صناعيين هما نايل سات وعرب سات عام 2024، إليك التردد الخاص بقمر نايل سات كما يلي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

أوضحت ترددها على عرب سات لمشاهدة القناة بصورة أوضح وجودة أفضل، والتردد كالتالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

تم إصدار طريقة لضبط وتنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بشكل ناجح على التلفاز: