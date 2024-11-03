ابنك هيفرح ويهيص مع لولو الشطورة .. استمتع بمميزات قناة وناسة للأطفال

مما لاشك فيه أن قناة وناسة للأطفال من القنوات التي استطاعت تحقيق شهرة كبيرة منذ بداية انطلاقها حتى وقتنا هذا ويعود ذلك إلى المحتوى الخاص بها فهي ليست بمثابة قناة تقوم بعرض بعض الأغاني الترفيهية للأطفال فقط بل أيضًا تهتم بتعليم الطفل بعض القواعد والقيم حتى أصبحت من القنوات التي يبحث عنها الآباء دائمًا إلى أطفالهم وبعد الإعلان عن تغيير التردد الخاص بالقناة زادت عمليات البحث حول التردد الجديد لقناة وناسة ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم أحدث تردد لقناة وناسة وأهم مميزات القناة.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تحتوي قناة وناسة على كثير من المميزات حتى أصبحت من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال ومن هذه المميزات:

تعمل القناة على تقديم المتعة والإبداع لدى الطفل بالاضافة إلى تنمية قدرات الطفل العقلية والبدنية.

تقدم القناة محتواها باللغة العربية الفصحى حتى يستطيع الطفل تعزيز اللغة لديه.

تقدم مجموعة متميزة من الأغاني ومن أشهرها أغاني لولو الشطورة.

تقدم رسومات بأعلى جودة بألوان متميزة ينجذب إليها الأطفال.

تحرص قناة وناسة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناسب مع العديد من الفئات العمرية والمناسبة للعائلات.

يُمكن تنزيل القناة بالمجان وبدون أي رسوم اشتراك.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

تتوفر قناة وناسة من خلال القمر الصناعي نايل سات حيثُ يُمكن استقبالها عبر الآتي:

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

كما يستطيع الجميع في دول الخليج استقبال القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك كما يلي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

وبذلك يمكن تنزيل القناة والاستمتاع بالمحتوى الخاص بها على مدار اليوم.