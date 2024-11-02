الوكالة الوطنية للتشغيل تُعلـــن كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر 15.000 د.ج وشروط التسجيل minha.anem.dz 

أطلقت وزارة التشغيل رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وهي خاصة بالأفراد العاطلين عن العمل حيث يتم صرف راتب شهري لهم وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار حيث أن الدولة تبذل كل ما بوسعها من أجل توفير حياة أفضل لدى المواطنين وتوفير مستوى اقتصادي جيد لهم، ولكن يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين من أجل الحصول على الدعم وذلك من أجل توفير الدعم لمن هم أكثر احتياج، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

يمكنكم الآن التسجيل في منحة البطالة والحصول على راتب شهري ولكن يجب اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول على الصفحة الخاصة بوزارة التشغيل بالجزائر وهذا بمجرد الضغط على ذلك الرابط. بعد ذلك انقر على تسجيل الدخول أو قم بالنقر على إنشاء حساب جديد. من الصفحة الرئيسية اضغط على زر الخدمات. قم بالنقر على خيار منحة البطالة. يرجى ملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة. سوف يتطلب منك مجموعة من الأوراق قم برفعها إلى الموقع. أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المواطنين من أجل الحصول على راتب البطالة وهي:

يجب أن يكون ليس لدى المواطن راتب شهري أو أي مصدر دخل.

يشترط أن يكون المواطن خريج مؤهل عالي.

يجب أن يكون المواطن جزائري الجنسية.

يشترط عدم امتلاك المواطن ممتلكات باهظة الثمن.

يتطلب من المواطن التواجد داخل الولايات الجزائرية بشكل دائم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024