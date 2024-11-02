“لولو اللعوبة تقدم أغاني جديدة” تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات وعرب وفرحي أطفالك يومياً

تقدم قناة وناسة كيدز مجموعة من الأغاني والأناشيد الممتعة التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد من المتابعين في وطننا العربي لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التردد لكي يتم تنزيل القناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة في الفترة الحالية كذلك تسعى دائماً الأسرة من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة العربية على تحديث تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من أجل متابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية.

ما هو تردد قناة وناسة على قمر نايل سات

الآن تقدم قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات أغاني لولو الممتعة التي كسبت شهرة واسعة في العالم العربي بالكامل لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة من أجل متابعة ومشاهدة أجمل الأغاني التي تقدمها القناة على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة كالآتي بالتفصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ما هو تردد قناة وناسة على عرب سات

قناة وناسة كيدز Wanasah من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي نالت إعجاب الملايين ومن أهم الأغاني هي أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذا سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة ومتابعة أحلى الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية لتلك القناة الفضائية كما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة تنزيل القناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد على مدار اليوم لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

فتح جهاز الريسفير والشاشة ثم الضغط فوق زر القائمة من الريموت.

ثم الضغط على إضافة تردد جديد من قائمة الترددات.

بعدها عليك اختيار القمر الصناعي نايل سات أو القمر عرب سات.

ثم كتابة جميع البيانات ومنها التردد الحالي للقناة.

يفضل كتابة معدل الترميز كذلك سجل معدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب جهاز الاستقبال كذلك يجب كتابة معدل تصحيح الخطأ.

الضغط فوق زر البحث.

استخدموا البحث اليدوي وليس البحث الآلي عن القناة الفضائية

ثم حفظ القناة التي يطلق عليها قناة وناسة.

حيث لابد من حفظ كل التغيرات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها قناة وناسة كيدز.

كما يشترط اتباع جميع الخطوات من أجل تنزيل تلك القناة الفضائية بكل سهولة.

بعد ذلك يمكن مشاهدة أغاني لولو المحبوبة التي يحبها الأطفال على قناة وناسة كيدز Wanasah TV.

أشهر أغاني قناة وناسة كيدز