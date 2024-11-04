“استعلم عبر مظلتي”.. رابــط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية.. spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود مجموعة من الشروط والمعايير التي يتعين على المتقدمين لتحقيقها للاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن تصل المساعدات المالية إلى الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تعكس أهمية دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومن خلال هذه السطور نستعرض طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين والشروط المطلوبة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي يتم استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية العراقية.

بالنسبة للنساء، يجب أن يتراوح العمر بين 15 و55 سنة.

بالنسبة للرجال، يتراوح العمر بين 18 و60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم خاليًا من أي مصدر دخل ثابت يضمن له حياة مستقرة.

أن يكون المتقدم من العوائل الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مالي، وهذا يشمل الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة.

ينبغي أن يكون المتقدم من الفئات التي لديها دخل محدود لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية، مما يبرر الحاجة إلى الدعم الحكومي.

يجب ألا يمتلك المتقدم عقارات أو ممتلكات غالية الثمن، حيث يدل ذلك على مستوى معيشي مرتفع ويستثني هؤلاء من الحصول على الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

في هذا السياق، ينتظر المواطنون العراقيون بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، وقد أوضحت وزارة العمل أن هذه الوجبة ستشمل آلاف المستفيدين الجدد الذين يستوفون الشروط المحددة، ويتم الاستعلام من خلال ما يلي: