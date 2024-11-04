من هنا |.. طريقة التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان الجديدة 2024 للقرعة العلنية بالرقم القومي

التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان، تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة الإسكان عن الطرح الخامس لمشروع مسكن الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وصرح وزير الإسكان إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في طرح الأراضي السكنية بالعديد من المدن الجديدة مثل قنا وبني سويف وأسيوط الجديدة والشروق وبدر.

طريقة التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان فإن التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان متاح بدءًا من الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 ويمكن التقديم من خلال رابط الوزارة الإلكتروني كالآتي:

سجل الدخول إلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

تسجيل بيانات الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا كنت عميل لأول مرة.

كتابة كافة البيانات الشخصية.

رفع صورة البطاقة الشخصية وتأكيد الحساب.

اختيار قطعة الأرض التي تود حجزها من بين قطع الأراضي المتاحة.

حدد عملة السداد وقم باستخراج استمارة الحجز وقم بالتوقيع عليها ورفعها مع إيصال جدية الحجز ورسوم كراسة الشروط.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على أراضي الإسكان

ينبغي عليك إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية من أجل التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان وهي كالآتي:

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم وصورة بطاقة الزوجة في حالة الزواج.

صور من شهادة الميلاد.

شهادات ميلاد الأطفال إذا وجدوا.

إقرار يفيد بعدم الحصول على أراضي أو وحدات سكنية من وزارة الإسكان من قبل.

إيصال يفيد سداد كافة رسوم التقديم.

يجب تقديم إيصال كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

شروط حجز أراضي مشروع مسكن

أعلنت وزارة الإسكان عن ضرورة توافر الشروط الآتية في المتقدمين على التقديم على قطع أراضي وزارة الإسكان: