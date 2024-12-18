لمتابعة مغامرات منصور..استقبال تردد قناة ماجد الفضائية على نايل سات وعرب سات للأطفال 2024 بجودة عالية

في البداية تعتبر قناة ماجد هي من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال والتي يكون هدفها القيام بتقديم محتوى يكون مزيج بين كل من التعليم والترفيه والتسلية، وكذلك فإنها تراعي جميع القيم الدينية وكذلك الثقافية للوطن العربي، وهذه القناة تسعي إلي توفير بيئة جيدة ومسلية وتعليمية من أجل دعم تنشئة الأطفال بطريقة جيدة وسليمة، ويتم تحديث التردد الخاص بها كل فترة وذلك لكي يتم تحسين المحتوى والجودة وكذلك الصوت ومنع حدوث تشويش.

التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال 2024

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة ماجد من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد الجديد للقناة هو 12467/11411.

القمر الصناعي المخصص هو النايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

الجودة هو HD.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد قناة ماجد الفضائية على عرب سات

كما في الفترة الحالية قناة ماجد الفضائية من أهم القنوات الفضائية التي تقدم أحلى المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة للأطفال لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة ماجد من أجل مشاهدة مسلسل مغامرات منصور وكرتون ماجد وكرتون كسلان وغير ذلك من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المفضلة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم التردد كالآتي:

التردد: للقناة الفضائية 11804

معدل الترميز كما هو: 27500

كما معامل تصحيح الخطأ المخصص القناة الفضائية: ¾

كذلك معدل الاستقطاب القناة الفضائية هو: أفقي

كما الجودة للقناة الفضائية: HD.

بذلك يمكن متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة لطفلك على قناة ماجد الفضائية للأطفال.

ما هي مميزات قناة ماجد للأطفال 2024