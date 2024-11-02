وزارة المالية توضح حقيقة زيادة 5000 دينار في رواتب المتقاعدين بالجزائر من نوفمبر 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

تقوم وزارة المالية في دولة الجزائر بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين الجزائريين والمواطنات الجزائريات ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على تلك الخدمات الإلكترونية وهناك العديد من التساؤلات حول حقيقة زيادة 5000 دينار جزائري في رواتب المتقاعدين الجزائريين بداية من شهر نوفمبر 2024 لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

وضحت وزارة المالية في دولة الجزائر بأن هذا الخبر ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة فقط لا غير حيث لم يصدر قرار بزيادة رواتب المتقاعدين بداية من نوفمبر 2024 حتى الآن ولكن من المتوقع أن هناك مناقشات مستمرة حول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر كما يلي بكل التفاصيل ولكن لم يصدر بشكل رسمي من الوزارة كالآتي:

في حالة إذا كان المتقاعد لا يزيد راتبه عن 20000 دينار سوف تتم زيادتها بنسبة 5%.

لابد من زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين الذين تتراوح رواتبهم من 20,000 إلى 50 ألف دينار جزائري بنسبة 4%.

كما هناك زيادة لرواتب المتقاعدين الجزائريين الذين يزيد رواتبهم عن 50 ألف دينار جزائري بنسبة 2%.

كما وضحت وزارة المالية في الجزائر بأن زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 15% سوف تكون مع بداية عام 2025م وليس من أول شهر نوفمبر 2024م.

لذلك ليس هناك أي زيادة جديدة متوقعة في شهر نوفمبر الحالي لذلك هناك مناقشات حول تطبيق تلك الزيادة في بداية العام المقبل لعام 2025م في حالة موافقة الجهات الحكومية المختصة على تلك الزيارة في دولة الجزائر.

كذلك هناك مجموعة من الشروط والضمانات المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في عموم الجزائر.

حيث لكي يتم صرف الراتب التقاعدي في الجزائر لابد من توفير جميع الإجراءات اللازمة للحصول عليه من وزارة المالية.

كما أن وزارة المالية هي المسؤولة على صرف راتب التقاعد للمستفيدين في دولة الجزائر.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر

في الفترة الحالية وزارة المالية الجزائرية وفرت خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة الجزائر حيث يمكن لجميع المتقاعدين في أنحاء الدولة التعرف على الراتب التقاعدي لهذا العام لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع على راتب التقاعد في الدولة كذلك للتعرف على قيمة الراتب في الفترة الحالية لذا إليكم جميع التفاصيل كالآتي: