رابط استخراج استدعاء مسابقة مشرف تربية 2024-2025 بالخطوات

رابط سحب استدعاء مسابقة مشرف تربية 2024، حظيت مسابقة مشرف تربية 2024 في الجزائر باهتمام واسع من قبل المواطنين، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بدء عملية سحب استدعاءات المسابقة، التي تتم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تهدف هذه المسابقة أولا إلى تحسين الكوادر التعليمية وتحديث المناهج، ويعتبر سحب الاستدعاء خطوة أساسية للمرشحين الذين يتقدمون لاجتياز الاختبارات الكتابية.

رابط سحب استدعاء مسابقة مشرف تربية 2024

تعمل وزارة التربية الوطنية في الجزائر على تسهيل عملية سحب استدعاءات الأشخاص المتقدمين لمسابقة مشرف التربية، وذلك عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليهم أولا زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد التسجيل، يمكن للمتقدم الانتقال إلى قسم المسابقات الوطنية للتوظيف، حيث يستطيع متابعة حالة طلبه.

إذا تم قبول الطلب، يمكن للمرشح طباعة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.

يجب على المتقدم أيضا أن يختار المديرية التعليمية التي تتوافق مع محل إقامته.

ثم يضغط على زر “طباعة استدعاء الاختبارات” لإكمال العملية.

موعد سحب الاستدعاء

أفادت وزارة التربية الوطنية بأن عملية سحب استدعاءات مسابقة مشرف التربية لعام 2024 ستنطلق يوم الأحد 20 أكتوبر وتستمر حتى 9 نوفمبر وخلال هذه الفترة، يمكن للمرشحين التوجه إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لسحب استدعاءاتهم إلكترونيا، مما يتيح لهم متابعة استعداداتهم والتحضير الجيد للاختبارات الكتابية.

شروط التقديم لمسابقة مشرف تربية

رابط سحب استدعاء مسابقة مشرف تربية 2024، وضعت وزارة التربية الوطنية في الجزائر مجموعة من الشروط للمشاركة في مسابقة المشرف التربوي لعام 2024: