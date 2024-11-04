خبر مفرح جدا|.. موعد طرح وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة والتقديم بكارت الخدمات المتكاملة

موعد طرح وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، فى بشرى سارة لذوى الهمم صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص 5% من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، أي ما يعادل 330 وحدة، في 15 مدينة جديدة لصالح ذوي الهمم أو ذويهم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوي الهمم.

موعد طرح وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة

في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمكن التقديم لحجز الوحدات عبر الموقع الإلكتروني مسكن – محور الوحدات، حيث أكد وزير الإسكان أنه تم تخصيص 5%، أي 330 وحدة لذوي الهمم أو ذويهم من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة وكما أوضح الشربيني أن كراسات الشروط وطلبات الحجز سوف تكون متاحة على الموقع من 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وسيتم تخصيص الوحدات من خلال إجراء قرعة علنية.

أوضح الوزير أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز عبر الموقع الإلكتروني “مسكن – محور الوحدات” تشمل مشروعات مثل جنة، دار مصر، سكن مصر، الإسكان المتميز وعمارات الحي السادس هذه الوحدات تتوزع في مدن مثل القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر “غرب أسيوط”، ودمياط الجديدة.

خطوات التسجيل وسداد الحجز لذوي الهمم

صرح الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية عن موعد طرح وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبأن المتقدمين للحجز من ذوي الهمم أو من ينوب عنهم يجب عليهم الاتى:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني مسكن – محور الوحدات.

يتضمن التسجيل إدخال المعلومات الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، ورقم كارت الخدمات المتكاملة.

يجب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار المدينة التي يرغب في الحجز بها، بالإضافة إلى اختيار المشروع والدور (أرضي، متكرر، أو أخير).

بعد ذلك يتعين عليه سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة باستخدام الرقم المرجعي المستخرج من الموقع، وذلك من خلال وسائل متعددة مثل ماستر كارد، الدفع النقدي عبر فورى بلس، أو التحويل البنكي من بنك التعمير والإسكان.

يطلب أيضًا إرفاق مستند السداد على الموقع.

مراجعة الحجز وإجراء القرعة

أشار الدكتور حسن الشوربجي إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم لحجز الوحدات، سيتم مراجعة الطلبات المقدمة وتحديد عدد المتقدمين الذين يستوفون الشروط والذين قاموا بسداد جدية الحجز وبعدها سيتم إبلاغهم بموعد ومكان إجراء القرعة والتي ستتم وفق نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة، أي ما يعادل 330 وحدة من بين 6575 وحدة سكنية مخصصة للأفراد وستبدأ إجراءات القرعة مع ذوي الهمم أولًا، ثم سوف تستكمل الإجراءات لبقية المتقدمين من الأفراد.