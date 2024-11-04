من هنا|.. خطوات استعلام نتائج التسجيل على رابط تسجيل الامن العام الاردني لعام 2024 بالاسم

رابط تسجيل الامن العام الاردني، فتحت الإدارة العامة للأمن العام في الأردن باب التقديم للتجنيد في الأمن العام، حيث أتيحت العديد من فرص العمل للرجال والنساء من خلال الانضمام إلى الخدمة العسكرية في مجموعة من الوظائف حسب المؤهلات التعليمية، ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض مواعيد تقديم طلبات التجنيد والشروط اللازمة للتقديم خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

رابط تجنيد الأمن العام 2024

يتم التقديم للانضمام إلى مديرية الأمن العام في الأردن حيث يتيح ذلك التقديم لمنصب مسلح، ويمكن لخريجي البكالوريوس والدبلوم بالإضافة إلى حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، التقديم للحصول على وظيفة في الأمن العام الأردني كما تم الإعلان عن أبرز التخصصات والوظائف المطلوبة وهي على النحو التالي:

وظيفة مسلح.

وظيفة سائق دراجة نارية.

وظيفة سائق سيارة.

Www psd gov jo تقديم طلب تجنيد

لتقديم طلبات التجنيد والحصول على طلب تجنيد 2024، يتم ذلك إلكترونيًا عبر موقع مديرية الأمن العام الأردنية وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات التالية:

الدخول الى موقع مديرية الأمن العام.

الولوج إلى قسم التجنيد.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني للطلب.

التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل دقيق.

يرجى تقديم المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

Www psd gov jo تقديم طلب تجنيد 2024

يتعين على المواطن الأردني الذي يرغب في التقدم لأي من الوظائف المذكورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، والتي سوف تكون خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بعد هذه الفترة، سوف تقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلبات وتحديد موعد للإعلان عن النتائج وأسماء المقبولين في طلبات التجنيد في الأمن العام.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الأمن العام

هناك مجموعة من الوثائق اللازمة لتقديم طلب التجنيد بشكل صحيح عبر مديرية الأمن العام في الأردن، وهذه الوثائق تكمن في النقاط التالية: