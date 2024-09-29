” استقبليها دلوقتي ” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 عيالك هيفرحوا بالأناشيد الدينية الجديدة

قناه طيور الجنه من القنوات المميزة للغاية والتي ظهرت منذ العديد من السنوات ومنذ بداية ظهورها وقد حصلت على شهرة كبيرة وواسعة للغاية، فهي تقدم العديد من الاناشيد المميزة الخاصة بالأطفال والتي تعمل على تعليمهم بعض القيم والعادات الدينية المميزة للغاية، لذلك تلجأ اغلب الامهات في معرفة تردد طيور الجنه لاستقبالها بكل سهولة على جهاز التلفاز الخاص بهم لكي يستمتع أطفالهم، وفيما يلي سوف نوضح لكم التردد الخاص بها.

قناة طيور الجنة بيبي 2024

لا تعمل قناة طيور الجنة على نشر العادات والقيم فقط بل تقوم أيضا بتعليم الأطفال العديد من الامور الأخرى مثل الحروف الابجديه باشكالها واشكال الحيوانات التي يبدأ اسمها بهذه الحروف، بالاضافة ايضا إلى الارقام سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، وذلك ما يميز هذه القناة، وتعمل على تقديم جميع هذه الأمور بشكل مميز للغاية لكي يحبه الأطفال، لذلك لا تتردد جميع السيدات في جعل أطفالهما يتابعون هذه القناة.

تردد طيور الجنة الجديد

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد الجديد 2024 لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات

جاء التردد الجديد 2024 لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة بيبي

يتم تثبيت قناة طيور الجنة بيبي بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

يتم اولا تشغيل التلفاز والنقر على زر القائمة بواسطة الريموت كونترول.

يدخل الشخص بعد ذلك على قائمة الترددات.

الضغط على خانة إضافة تردد جديد.

يتم إدراج تردد قناة طيور الجنة بيبي بشكل صحيح.

يقوم الشخص النقر على البحث اليدوي حتى يتم تنزيل القناة بكل سهولة.

عند العثور على القناة والحصول عليها يتم الضغط على خانة حفظ.

في النهاية تكون القناة موجودة على شاشة التلفاز حيث يستطيع الشخص تشغيلها في اي وقت والاستمتاع بالمحتوى الذي تعرضه.