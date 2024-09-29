” الحد الأدنى للكليات ” رابط استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثاني بالعراق 2024 للأدبي والعلمي Pdf

من المفترض أن بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي في دولة العراق يجب أن يقوم الطلاب الناجحين سواء شعبي علمي أو شعبة أدبي بالتوجه إلى ملء الاستمارة الخاصة بنموذج القبول المركزي للعام الدراسي الجاري والقادم، وتم التوضيح من قبل وزارة التعليم العالي في تلك الدولة بأن ذلك التقديم يكون في الجامعة الحكومية سواء عام أو مهني، ومن المفترض أن سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة.

معدلات القبول المركزي في العراق 2024

قامت الكثير من الجامعات بالإعلان عن معدلات القبول المركزي بها حتى يكون الطلاب على علم بتلك المعدلات، فهي جاءت على النحو الآتي:

كلية علوم سياسية من %79.25. كلية الادارة والاقتصاد من %68. جامعة التربية من %74.67. جامعة الآداب من %75.17. كلية آداب قسم علم النفس من %77.33. كلية آداب قسم الفلسفة من %72.83. كلية تربية أساسية من %67.5.

معدلات القبول في جامعة البصرة في العراق 2024

تم الإعلان من قبل جامعة البصرة عن معدلات القبول بها سواء شعبة أدبي أو شعبة علمي، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المعدلات وهي:

معدل كلية الطب %100.28. معدل طب الأسنان %99.5. معدل صيدلة %98.83. هندسة قسم حاسوب %93.17. هندسة قسم ميكانيك %86. معدل كلية الهندسة قسم المواد %85.67. كلية العلوم من %86.17. كلية العلوم قسم الرياضيات من %78.5.

استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثاني بالعراق 2024

سوف نوضح لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها حتى تتمكنوا من ملء استمارة التسجيل والتقديم في الجامعات العراقية بكل سهولة:

يجب الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة التعليم العالي في العراق. يجب الضغط على الاستعلام عن نتائج القبول المركزي. قوموا بكتابة اسم الطالب ورقم الامتحان والفرع الذي ينتمي إليه. عليكم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام.