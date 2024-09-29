” استمارة القبول المركزي ” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 فتح القبول المركزي للناجحين بالدور الثاني

ينتظر جميع الطلاب والطالبات الناجحين في الصف السادس الاعدادي علمي وادبي في الدور الثاني الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، لأن من المفترض أن تقوم الجامعات العراقية وكليات الطب والهندسة والصيدلة في جميع الجامعات المختلفة ومنها جامعة بغداد والبصرة بالإعلان عن تلك المعدلات من خلال موقع القبول المركزي، لذلك سوف نوفر لهم طريقة الاستعلام عن تلك المعدلات وأيضا المعدلات التي تم الإعلان عنها.

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لهم وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

يجب الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة التعليم العالي في العراق. عليهم بعد ذلك الضغط على قائمة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي. عليهم أن يقوموا بعد ذلك بتحديد الشعبة الخاصة بهم، ثم الضغط على زر الاستعلام.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

تم الإعلان من قبل بعض الكليات الأهلية والحكومية عن معدلات القبول بها في العام الدراسي الجاري وجاءت تلك المعادلات على النحو الآتي:

كلية طب الموصل: معدل 100.33%. كلية طب الأسنان: معدل 99.13%. كلية الصيدلة: معدل 98.83%. كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%. كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%. كلية العلوم: معدل 88%. كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%

موعد فتح التقديم في الجامعات العراقية في القبول المركزي مرة أخرى 2024

قامت وزارة التعليم العالي في دولة العراق بالإعلان عن أن سوف يتم فتح باب التقديم في الجامعات العراقية خلال الساعات القادمة، وأوضحت بأن سوف يتم الإعلان عن أن باب التقديم سوف يعمل بعد أن تقوم بالإعلان عن نتائج الدور الثاني، ومن المفترض أن تم الانتهاء من تلك الامتحانات من أسبوعين، لذلك يجب على الطلاب الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج وفتح باب التقديم مرة أخرى.