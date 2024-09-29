“حقق حلمك بالعيش في أمريكا” رابط التقديم فى الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 الخطوات والشروط المطلوبة

أعلنت الولايات الأمريكية عن فتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لهذا العام 2024، وهو حلم للعديد من الأشخاص ويرغب الكثير في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتيح أمريكا فرصة الهجرة لنحو 55 ألف شخص حول العالم وهو يعرف باسم اللوتري الأمريكي، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية وأهم الشروط الواجب توافرها.

الشروط المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية الأمريكية عام 2024

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم لديه وثيقة إثبات الجنسية والهوية.

كذلك يشترط أن يتم التقديم في القرعة لمرة واحدة.

أن تكون مدة دراسة المتقدم لا تقل عن 12 سنة، أو الحصول على شهادة التعليم الأساسي.

إرفاق صورة شخصية حديثة للمتقدم.

بالنسبة للحالة الإجتماعية لا يجوز تغييرها فلا يسمح بالجواز أو الإنفصال في فترة التقديم.

تقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

كذلك يشترط أن تكون جنسية المتقدم من الدول التي تسمح بالتقديم على الهجرة.

رابط التقديم فى الهجرة العشوائية إلى أمريكا

تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الهجرة إلى الولايات الأمريكية عن معرفة خطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية حيث يمكن التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على رابط الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد باستخدام البيانات المطلوبة.

اختر التسجيل في الهجرة العشوائية.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على إرسال الطلب.