كيف بتمشي الحيوانات يا لولو .. استقبل تردد قناة وناسة الجديد عبر النايل سات 2024 واعرف كيفية تنزيلها

تردد قناة وناسة الجديد عبر النايل سات 2024 ازداد التساؤل عنها في الفترة الأخيرة من قبل أولياء أمور الأطفال، خاصة بعد إعلان القناة عن وجود تحديث في التردد، وذلك حتى يتم الاستقبال بشكل جيد و المشاهدة بأعلى جودة في الصوت والصورة بدون تشويش أو انقطاع في البث، والجدير بالذكر أنها من أشهر القنوات الفضائية العربية التي تحرص على تقديم المحتوى الذي يناسب كل الأعمار الصغيرة، مما يجعلها الأكثر بحثًا من قبل الأمهات حتى يكونوا مطمئنين على ما يشاهده صغارهم.

تردد قناة وناسة الجديد عبر النايل سات 2024

يرغب الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة وناسة الجديد، حتى يتمكنوا من تنزيل التردد بكل سهولة، لكي يتمتع ويتسلى أطفالهم بالأغاني والأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية في ذات الوقت، ونعرض لكم في السطور التالية التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات والذي جاء كالتالي:

تردد القناة هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة

بعد أن قمنا بتوضيح تردد قناة وناسة، نبين لكم الآن بخطوات بسيطة طريقة تنزيل التردد وهي كالتالي:

يجب عليك أولًا إحضار جهاز الريموت كنترول واختار من القائمة خانة الإعدادات.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب تثبيت القناة عليه.

ثم قم بكتابة كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالتردد بشكل صحيح من معدل الترميز و معدل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.

ثم قم بالضغط على أيقونة البحث.

ثم انتظر بضعة دقائق ليتم اكتمال تحميل القناة لديك.

بعد ظهور القناة أمامك قم بالضغط على خانة حفظ القناة وسوف تجدها ضمن القنوات لكي تتمكن من مشاهدتها والاستمتاع بمحتواها.

أهم مميزات القناة

تتميز القناة بتصميم الرسوم المتحركة بجودة عالية من خلال اختيار ألوان جذابة تثير انتباه الأطفال، مما يجعلهم مستمتعين أثناء المشاهدة، كما تعرض مجموعة متميزة من الأناشيد والأغاني التي تساعد الأطفال على أداء بعض الحركات الخفيفة والرقص مع الأغاني مما يجعلهم يشعرون بالنشاط والمرح، كما تقوم بتقديم البرامج التعليمية التي تحث على تنمية المهارات الإدراكية والحسية لدى الصغار.