خبر ساار جدا .. مسابقة مشرف التربية 2024 بالجزائر ” فرصة لجميع المعلمين ” التسجيل في التوظيف من هنــــا

قامت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر بالإعلان عن طريقة التسجيل في مسابقة مشرف التربية، وأوضحت بأن يمكن للجميع التسجيل في تلك المسابقة والاستفادة من خلالها وبالأخص خريجي الجامعات في دولة الجزائر، وصرحت وزارة التربية الوطنية بأنها قامت بتوفير تلك المسابقة لسد العجز المتوفر في الكثير من التخصصات في الكثير من المراحل التعليمية المختلفة وفي الكثير من المدارس في جميع الولايات الجزائرية، وأوضحت بأن سوف يتم قبول الأشخاص المتوافقين مع الشروط التي قامت بالإعلان عنها.

موعد التسجيل في مسابقة مشرف تربية في الجزائر 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية عن موعد التسجيل في مسابقة مشرف تربية، وأوضحت بأن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الإثنين الذي كان يوافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، وسوف يستمر حتى يوم 13 من شهر أكتوبر القادم، وأوضحت الوزارة أيضا موعد إجراء الاختبار الكتابي للمتقدمين، وأوضحت بأنها سوف يكون يوم 9 من شهر نوفمبر، وأعلنت بأن يجب على المتقدمين أن يقوموا بكتابة البيانات الخاصة بهم والتأكد من دقة تلك البيانات حتى يتم قبول التسجيل الخاص بهم في المسابقة.

شروط توظيف مشرف التربية الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر بالإعلان عن الشروط المتعلقة بتوظيف مشرف التربية، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط هي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 41 عام. أن يكون المتقدم لائق صحيا. يجب أن يكون المتقدم يمتلك شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التربية والتعليم. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي مناسب في التخصص المطلوب.

التسجيل في مسابقة توظيف مشرف التربية 2024

سوف نعلن لكم عن الخطوات التي يجب عليكم اتباعها حتى تستطيعوا التسجيل في مسابقة توظيف مشرف التربية وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

يجب الدخول على الرابط الخاص ب مسابقة توظيف مشرف التربية عليكم بعد ذلك ملء الاستمارة الخاصة بتلك المسابقة بالبيانات المطلوبة. قوموا بإرسال الوثائق المطلوبة. سوف يتم استخراج وصل إيداع لكم من المنصة الرقمية قوموا بالضغط على زر إرسال بعد ذلك. سوف يتم إرسال رسالة لكم بتأكيد عملية التسجيل.