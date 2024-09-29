سوسو زعلانة يا ترى ليه !؟ .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات وخطوات تنزيل القناة مجانا

تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات تهتم معظم العائلات العربية بالبحث عنه من أجل الحصول على التردد وضبطه، لكي يحظى صغارهم بالمتعة ومشاهدة محتوى القناة، حيث تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأناشيد والأغاني والبرامج التعليمية التي تسعى إلى تعليم الصغار القيم والسلوكيات الجيدة، وذلك من خلال عرض المحتوى بشكل يجذب الأطفال ويجعلهم يشعرون بالسعادة والمرح، عن طريق تصميم القناة للرسومات المتحركة بألوان جذابة وجميلة.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات

يريد أولياء أمور الأطفال معرفة تردد قناة كراميش الجديد، حتى يتمكنوا من تسلية أطفالهم وتعليمهم المحتوى الآمن التربوي الذي يناسب الصغار من عمر عام حتى 12 عامًا، كما تحرص القناة على تطوير وتحسين جودة البث بصورة فائقة لعرض محتواها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع مجانًا، ونوضح لكم الآن التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات الذي جاء كالتالي:

تردد القناة هو: 11430.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد

لكي تتمكن من تثبيت تردد قناة كراميش، عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم أولًا بفتح قائمة الإعدادات بواسطة جهاز الريموت كنترول.

ثم قم بالضغط على اختيار التركيب أو التثبيت من القائمة المعروضة أمامك.

بعد ذلك اذهب إلى قائمة الترددات وقم بالضغط على زر إضافة تردد جديد.

ثم اكتب بيانات التردد المتعلقة بالقناة بشكل صحيح مثل معدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم قم بالضغط على زر البحث وانتظر قليلًا حتى انتهاء عملية البحث عن القناة.

بعدها سوف تظهر القناة أمامك، يجب الضغط على حفظ الإعدادات وسوف تظهر تلقائيًا في قائمة قنواتك المفضلة.

تسعى القناة إلى حصول المشاهدين على أعلى جودة، كما أنها تقدم الأغاني والأناشيد في شكل رسوم متحركة بشخصيات محببة لدى الأطفال مثل كرتون “ميدو المشاغب”، بالإضافة إلى البرامج التي تعلم الصغار الحروف والأرقام والألوان باللغة العربية وكذلك الإنجليزية.