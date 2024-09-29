“استعلم من المنزل” رابط الاستعلام عن البلاغات برقم الهوية في الإمارات العربية المتحدة خطوة بخطوة.. والاستعلام بالرقم الموحد

الاستعلام عن البلاغات برقم الهوية في الإمارات، في ظل التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدول والاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت الحكومة الإماراتية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لديهم ومن ضمنها الاستعلام عن البلاغات من خلال رقم الهوية حيث أصبح بإمكان المواطنين معرفة البلاغ المقدم ضده بكل سهولة بشكل إلكتروني عبر موقع منصة شبكة دبي دون الحاجة لزيارة أى مؤسسة حكومية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن البلاغات في الإمارات.

رابط الاستعلام عن البلاغات برقم الهوية في الإمارات

يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في الإمارات الاستعلام عن البلاغات بشكل إلكتروني عبر رقم الهوية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة دائرة القضاء بأبوظبي.

ثم اضغط على خدماتنا.

من قائمة الخدمات المتاحة اختر خدمة البلاغات.

اضغط على الاستعلام عن البلاغات.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل مركز الشرطة ورقم البلاغ وسنة البلاغ.

قم بكتابة كود التحقق.

اختر الاستعلام برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك كافة المعلومات والبيانات.

خطوات الاستعلام عن البلاغات بالرقم الموحد في دبي

تقدم الحكومة خدمة الاستعلام عن البلاغات في دبي بالرقم الموحد بشكل إلكتروني عبر موقع منصة شرطة دبي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك الدخول على موقع منصة استفسر التابعة لشرطة دبي

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدماتنا.

ثم اضغط على بلاغات.

من الخدمات المتاحة اختر الاستعلام عن البلاغات.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط فوق كلمة التالي.

حدد طريقة الاستعلام باستخدام الرقم الموحد.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك كافة التفاصيل.