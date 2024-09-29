بُشرى سارة للعراقيين.. إطلاق الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في هذا الموعد شاملة مليون و200 ألف أسرة

أعلنت مستشارة رئيس الوزراء للحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، في بيان لها اليوم الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر 2024، عن الانتهاء من دراسة واستكمال كافة البيانات المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على الدعم الواصل عددهم إلى مليون و200 ألف أسرة، تم تسجيلهم مؤخرًا لكي يتحصلوا على راتب الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الرواتب المستحقة يتم توزيعها في بداية العام الجديد 2025، ناهيك عن أن الدولة العراقية في الوقت الحالي لا تحتاج للعمالة الأجنبية، بل هي مكتفية بالكوادر الشبابية داخل بلادها فقط.

موعد إطلاق الدفعة الأولى من الرعاية الاجتماعية

وأضافت الموسوم، أن الحكومة كانت من المفترض بأن تُطلق الدفعة الأولى من رواتب المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية خلال العام الجاري، إلا أن الدرجات المالية الخاصة بالموازنة لم تستكمل بشكل كامل حتى الآن، مما قام مجلس النواب بإدراج المبالغ لرواتب المسجلين ضمن الموازنة العامة لعام 2024، على أن تم إطلاق الدفعات المالية بداية العام المقبل 2025، فضلاً عن أن الحكومة حريصة على إطلاق كل هذا الدعم في المواعيد المحددة، بحيث يتحصلوا عليها.

إجراءات التعامل مع العمالة الأجنبية

وأشارت الموسوي، إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنها تعمل على منح كافة الإجازات الرسمية لجميع الشركات التي تستقدم العمالة بشكل قانون، مؤكدة بأن مجالس المحافظات والمحافظين ما زالوا مستمرون في الحملات المعنية بالترحيل للعمالة الغير شرعية إلى بلادهم، نظير ما قاموا به من مخالفة غير مشروعة في قانون السفر العراقي.