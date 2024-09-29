كم سجل سعر الدولار اليوم؟..اعرف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 29 سبتمبر في البنوك العراقية

هناك مجموعة كبيرة من المواطنين العراقيين، الذي يرغبوا معرفة المعاملات اليومية لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي لذلك سوف نوضح لكم اليوم الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2024 بأنه قد استقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي أي استقر السعر بشكل نسبي، حيث أعلنت اليوم بأن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يبلغ تقريباً ما بين 1305 إلى 1310 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي ولكن هذا هو سعر الدولار في البنوك العراقية ولكن هناك اختلاف في السعر في السوق الموازي ولكن في مقال اليوم سوف نوضح لكم التعاملات اليومية لسعر الصرف في البنوك العراقية حيث يختلف السعر من بنك لآخر في عموم العراق.

كم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم؟

لقد أكد البنك المركزي العراقي أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي قد استقر حتى الآن في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر لعام 2024 حيث يصل السعر اليوم إلى 1310 دنانير لكل دولار أمريكي ولكن سوف نشرح لكم بالتفصيل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بناء على التعاملات اليومية في البنوك العراقية.

ما هو سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بالبنوك

لقد وضح مصرف الائتمان العراقي بأن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يساوي 1310 دينار لكل دولار أمريكي.

كما الآن سعر صرف الدولار الواحد في مصرف الرافدين هو 1310 دنانير عراقية.

أما سعر الدولار الأمريكي في مصرف بابل فهو 1310 دينار عراقية.

استقر سعر الدولار الواحد في مصرف بغداد حيث يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 1310 ديناراً عراقي.

كما أن سعر الدولار الواحد في البنك التجاري العراقي هو 1310 دنانير عراقية.

كما البنك الأهلي العراقي فقد بلغ سعر الدولار اليوم 1310 دينار عراقي.

أخيراً سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العراقي يساوي 1310 دينار عراقي لكل دولار أمريكي واحد.