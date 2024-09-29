تأكد الآن.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في شهر أكتوبر 2024 بالعراق 

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر المقبل، أثارت هذه الأخبار جدلاً واسعًا بين الناس، حيث كانت من أكثر المواضيع بحثاً، بدأ العديد من المواطنين في التساؤل عن صحة هذه الأنباء، خاصة ما يتعلق برواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر عام 2024. كما تم التركيز على وزارة المالية العراقية، التي كانت محل اهتمام الكثيرين في هذا السياق، فما هي حقيقة الأمر وكيف يمكن الاطلاع على الراتب عبر موقع الوزارة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في شهر أكتوبر 2024 بالعراق

في تصريح رسمي، أكدت وزارة المالية العراقية عدم صحة الأخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين المرتقبة في أكتوبر 2024 ونفت الشائعات التي تم تداولها، أوضحت الوزارة أن أي زيادة محتملة في الرواتب ستتطلب أوامر رئاسية ولم يصدر أي قرار رسمي بعد، وأشارت إلى أنه في حالة حدوث أي زيادة، سيتم الإعلان عنها رسمياً على موقعها الرسمي.

هذا التصريح جاء ليضع حداً للجدل القائم حول هذا الموضوع. وبدورها، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

خطوات الاستعلام عن الرواتب المتقاعدين

أعلنت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية. البحث عن قسم المتقاعدين. إدخال المعلومات المطلوبة. الضغط على زر الاستعلام للحصول على التفاصيل.

من المهم متابعة الأخبار الرسمية من وزارة المالية لتفاصيل دقيقة حول الرواتب الجديدة.، وسيبقى المواطنون على أمل الحصول على معلومات أكثر وضوحاً عن زيادة الرواتب المتوقعة.