“من هنا خواتي” كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 عبر الرابط الرسمي خجوة بخطوة.. وشروط استحقاق المنحة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار، تلك المنحة الهدف منها هو توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية وتخفيف العبء على المواطنين ويتم منحها للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وذلك بعد تطابق الشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار التونسية 2024

تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص في تونس عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة للحصول على الدعم المالي المقدم حيث أتاحت الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر منحة 300 دينار.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة 300 دينار في تونس

أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم المقدم وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

أن لا يكون المتقدم أكثر من 25 سنة.

إقامة المتقدم في تونس إقامة دائمة.

يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض.

عدم امتلاك المتقدم لعقارات أو ممتلكات ذات أصول عالية.

أن يتم تسجيل المتقدم في وكالة التأمين التونسية.

أن لا يكون راتب المتقدم الشهري أكثر من 180 دينار.

عدم امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

عدم قدرة المتقدم على سداد الرسوم المدرسية الخاصة بالأطفال.