اطلع على نتيجتك الآن.. لينك نتائج الأساتذة المتعاقدين لعام 2024 /2025 في الجزاير

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إتاحة نتائج مسابقة التعاقد للأساتذة المتعاقدين للعام الدراسي 2024 – 2025 عبر منصة التوظيف الإلكترونية، يمكن للمعلمين المتقدمين الاطلاع على النتائج المقبولين وأماكن تعيينهم، تهدف الوزارة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتعيين لتسهيل تعرف الأساتذة على تفاصيل تخص تعييناتهم، كما أوضحت الوزارة أن المنصة ستحدد مواعيد استلام مستندات التوظيف وتوقيع محضر التنصيب لبدء العمل في أقرب وقت ممكن.

طريقة الاستعلام نتائج الأساتذة المتعاقدين لعام 2024 /2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الأساتذة المتعاقدين، وذلك عبر منصة التوظيف لعام 2024، جاءت هذه الخطوة من خلال بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، حيث تم توضيح خطوات الاستعلام عن النتائج بشكل مبسط، يمكن الاطلاع عليها باتباع التالي:

الدخول على رابط موقع توظيف الأساتذة المتعاقدين. إدخال الاسم وكلمة السر لتسجيل الدخول. اختيار أيقونة “نتائج توظيف الأساتذة 2024 – 2025”. إرفاق المستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة بدقة. النقر على “استعلام” وانتظار ظهور النتائج.

شروط الأساتذة المتعاقدين للعام الدراسي 2024/2025 في الجزائر

تسعى وزارة التربية الوطنية في الجزائر إلى تجهيز الكوادر التعليمية للعام الدراسي 2024/2025. وقد أعلنت الوزارة عن الشروط الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتعاقد حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في تخصص التعليم. الحصول على شهادة تأهيل تربوي أو ما يعادلها. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً عند تقديم الطلب. يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في التدريس. يجب على المتقدمين التسجيل عبر المنصة التفاعلية الخاصة بالوزارة. تقديم ملف يحتوي على السيرة الذاتية، نسخ من الشهادات، وصور شخصية.