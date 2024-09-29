“مغامرات القط والفار”.. ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمتابعة أقوى البرامج

تعد قناة توم وجيري من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تشمل مغامرات الشخصيتين الكرتونيتين الشهيرة توم وجيري، حيث تتميز القناة بمحتواها الممتع والشيق الذي يجذب انتباه الأطفال ويشجعهم على الاستمتاع بالمشاهدة، لذلك نحرص من خلال هذه السطور على توضيح تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري مجموعة من البرامج المميزة التي نالت نجاح كبير، حيث تعرض القناة حلقات متنوعة من مغامرات “توم” القط و”جيري” الفأر، حيث تتناول المواقف الكوميدية والمشوقة التي تحدث بينهما، بالإضافة إلى مغامرات توم وجيري، تقدم القناة مجموعة من الرسوم المتحركة الأخرى التي تشمل شخصيات محبوبة ومواقف مرحة، كما تعرض القناة أيضًا أفلامًا خاصة تجمع بين حلقات توم وجيري، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة ومستمرة للأطفال.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات المحبوبة لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يساهم في تنمية خيالهم ومهاراتهم الاجتماعية، من خلال برامجها المتنوعة والممتعة، تظل قناة توم وجيري خيارًا مثاليًا للآباء الذين يرغبون في توفير محتوى ممتع وآمن لأبنائهم، ولضمان استقبال قناة توم وجيري بجودة عالية، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

تردد القناة: 11354

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

القمر الصناعي: نايل سات