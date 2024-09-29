“استعلم عن أسمك الآن”.. عبر منصة مظلتي استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الرعاية الاجتماعية المقدم من جانب الحكومة العراقية هو أحد اهم البرامج التي تهدف لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويقلل من الفقر ومع ذلك، تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في إعلان أسماء المقبولين المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وهذا زاد من ترقب المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن الأسماء، وسوف نستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تشير الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية إلى أن هناك آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، وقد تسبب العدد الكبير من الطلبات في تأخير عملية المراجعة والتحقق من استحقاق المتقدمين، حيث تعمل الفرق المختصة على مراجعة الطلبات بشكل دقيق للتأكد من أن الدعم يذهب للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بغرض تسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وفرت الحكومة رابطًا إلكترونيًا يمكن المواطنين من معرفة ما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن المستفيدين، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

اولا يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد الدخول إلى المنصة، ابحث عن قسم دعم الرعاية الاجتماعية واضغط عليه.

من الخيارات المتاحة، اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي تقيم فيها من الخيارات المتاحة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

أخيرًا، اضغط على زر استعلام للحصول على النتائج.