“التسجيل متاح الآن”.. بالخطوات طريقة التسجيل في الدراسة المسائية في العراق 2025 عبر موقع وزارة التعليم العالي

في إطار السعي نحو تحسين التعليم وتوفير الفرص الدراسية للطلاب، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن إتاحة التسجيل في الدراسة المسائية بشكل إلكتروني للعام الدراسي 2024-2025، حيث يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التسجيل وتقليل الجهد والوقت على الطلاب، وفي هذا المقال سوف نستعرض خطوات التسجيل، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للقبول.

خطوات التسجيل في الدراسة المسائية

يمكن للطلاب في العراق الراغبين في التسجيل للدراسة المسائية اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في العراق.

بعد دخولك الموقع، ابحث عن خيار الخدمات الإلكترونية واضغط عليه.

ابحث عن خيار خدمات التسجيل في الدراسة المسائية واضغط عليه للانتقال إلى صفحة التسجيل.

املأ كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بدقة، مع مراعاة صحة المعلومات المدخلة.

ارفاق جميع المستندات المطلوبة لقبول الطلب.

تأكد من مراجعة جميع البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها وكتابة المعلومات بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

يفضل طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها كمرجع لمتابعة الطلب.

شروط التسجيل في الدراسة المسائية 2024-2025

وضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الشروط التي يجب على الطلاب استيفائه لتسجيلهم في الدراسة المسائية، وتتمثل هذه الشروط في:

يجب أن يحصل الطالب المقيد بالصف السادس الإعدادي على 60% كحد أدنى من درجات القبول.

يتعين على الطلاب دفع كافة الرسوم الدراسية المطلوبة، والتي تبلغ حوالي 750 ألف دينار عراقي.

من الضروري تقديم جميع المستندات المطلوبة، مثل أصل الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، وذلك للتحقق من مجموع درجاته.

يجب أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة في المدة المحددة، لتجنب أي تأخير أو عدم قبول الطلب.