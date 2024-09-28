ميزة جديدة في واتساب هتقلب الموازين.. واتساب يطرح خاصية حظر الرسائل المزعجة بضغطة واحدة

hana masoud آخر تحديث تصنيف تكنولوجيا
ميزة جديدة في واتساب هتقلب الموازين.. واتساب يطرح خاصية حظر الرسائل المزعجة بضغطة واحدة
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hana masoud آخر تحديث تصنيف تكنولوجيا
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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