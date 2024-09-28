«وزارة العمل العراقية».. بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة راتب المعين المتفرغ ليصبح 250.000 دينار عراقي بأثر رجعي.. موعد التطبيق!!

ahmed masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
«وزارة العمل العراقية».. بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة راتب المعين المتفرغ ليصبح 250.000 دينار عراقي بأثر رجعي.. موعد التطبيق!!
«وزارة العمل العراقية».. بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة راتب المعين المتفرغ ليصبح 250.000 دينار عراقي بأثر رجعي.. موعد التطبيق!!
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ahmed masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
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ahmed masoud

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