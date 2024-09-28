«وزارة العمل العراقية».. بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة راتب المعين المتفرغ ليصبح 250.000 دينار عراقي بأثر رجعي.. موعد التطبيق!! ahmed masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي «وزارة العمل العراقية».. بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة راتب المعين المتفرغ ليصبح 250.000 دينار عراقي بأثر رجعي.. موعد التطبيق!! 10 برجاء انتظار تحميل المحتوى لحظات وسيتم ظهور المحتوي .. ahmed masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي شارك على ... فيسبوك مسنجر واتساب تلغرام تويتر المزيد نسخ الرابط الرابط المختصر معلومات الكاتب ahmed masoud