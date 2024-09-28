“التعليم العالي” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وأدبي.. فتح القبول المركزي للناجحين

محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار التعليم
“التعليم العالي” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وأدبي.. فتح القبول المركزي للناجحين
التعليم العالي معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025
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محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار التعليم
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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