انخفاض لأول مرة!!.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم وكم سجل عيار 21 بالمصنعية الآن؟ محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار مصر تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم 10 برجاء انتظار تحميل المحتوى لحظات وسيتم ظهور المحتوي .. محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار مصر شارك على ... فيسبوك مسنجر واتساب تلغرام تويتر المزيد نسخ الرابط الرابط المختصر معلومات الكاتب محمود الشوادفي محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا