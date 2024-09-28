انخفاض لأول مرة!!.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم وكم سجل عيار 21 بالمصنعية الآن؟

محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار مصر
انخفاض لأول مرة!!.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم وكم سجل عيار 21 بالمصنعية الآن؟
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم
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محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار مصر
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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