انخفاض لأول مرة!!.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم وكم سجل عيار 21 بالمصنعية الآن؟

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا