حقيقة صرف زيادة على راتب المتقاعدين بالعراق وزارة المالية العراقية تحسم الامر

hana masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
حقيقة صرف زيادة على راتب المتقاعدين بالعراق وزارة المالية العراقية تحسم الامر
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hana masoud آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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