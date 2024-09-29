موعد إصدار أهلية حساب المواطن لدفعة اكتوبر 2024 .. أعرف أنت مؤهل أم لا؟

أطلقت المملكة العربية عدد كبير من البرامج المساعدة للمواطنين، منها برنامج حساب المواطن فهو يعد من أفضل البرامج التي تم أصدرها، لتوفير الدعم لجميع المواطنين المستحقين، حيث أن خدمة التقديم أصبحت متاحة بشكل رقمي، فلا داعي للذهاب إلى أحد المراكز لطلب الخدمه، مع العلم أنك تستطيع الاستعلام عن أهلية حساب المواطن بكل سهولة عبر ذلك الرابط المتوفر داخل المقال.

أهلية حساب المواطن

حساب المواطن يعد واحداً من برامج الدعم التي تم إيداعها من قبل الحكومة السعودية، وهذا السعي لتوفير خدمة معيشية لجميع المواطنين الفقراء والمساكين وأيضاً الأيتام، وخلافه من الأسر التي تعاني من محدودية الدخل، وبدأ عدد من هذه الفئات بالتسجيل على هذا الدعم، وعند حصوله على أهلية حساب المواطن، فمن المنطلق الآن أن الدفعة الجديدة سيتم إعلانها، وستبدأ هيئة البرنامج في استقبال عدد آخر من المتقدمين.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن، منصة رقمية من خلالها يمكنك معرفة الكشف عن البيج أهلية حساب المواطن، ولكن هذا يتطلب مجموعه بسيطه من الخطوات السهله، و لمعرفتها تابع الآتي:

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن.

بعد ذلك يجب أن يتم تدوين الرقم القومي، مع كلمة المرور.

انقر بعد الانتهاء على تسجيل الدخول، بعد ذلك أدخل إلى القائمة الفرعية التي أمامك.

حدد منها زر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

ادخل رقم الدفعة التي سيتم الإعلان عنها وهي

بعدها اكمل باقي ما هو مطلوب، وانقر على زر الاستعلام.

وحينها ستظهر أمامك شاشة بها القبول أو الرفض.

في حالة الرفض سيتم اعلامك بالأسباب ذلك.