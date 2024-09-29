طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى 2024 لشهر أكتوبر القادم

مع اقتراب شهر أكتوبر المقبل تتزايد عمليات البحث عن استفسارات حول معاشات هذا الشهر، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتبكير موعد صرف المعاشات بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 2024، كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أكتوبر سيبدأ في بداية شهر أكتوبر 2024، وسيشمل ذلك أكثر من 11 مليون مواطن من خلال موقعنا، نقدم الآن جميع التفاصيل المتعلقة بموعد صرف المعاشات وأماكن الصرف وطرق الاستعلام عنها.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى 2024

سنقدم لكم بعض الإرشادات للاستفسار عن المعاش، تابعوا الآتي:

ادخل الي الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

قم بتدوين اسمك ورقم المرور الخاص بك.

عليك تحديد أيقونة صاحب المعاش.

ينبغي النقر على أيقونة خدمات التأمين.

اضغط على استعلام البيانات الأساسية ثم قم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص لذلك.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام وسيظهر لك المعاش.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، فإنه من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، على أن يتم الانتهاء من توزيع المعاشات في نهاية شهر أكتوبر 2024.

اماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن توزيع المعاشات لعام 2024:

من خلال منافذ هيئة البريد المصري.

من خلال هيئة منافذ شركة فوري.

عبر البنوك الحكومية والبنوك الخاصة.

يمكن استلام المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية الموجودة على الهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.