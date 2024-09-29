خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 “عبر منصة مظلتي”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين الغير قادرين على العمل واكتساب قوت يومهم ، كما يتم توفير الرعاية الاجتماعية للكثير من الارامل والمطلقات وكبار السن وذلك لتحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين والتغلب على سوء المعيشة وذلك وسط الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك إلكرتونيً عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث توفر منصة مظلتي الكثير من الخدمات الالكترونية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر قسم الخدمات الالكترونية. ثم قم بالضغط على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق بصورة دائمة.

يجب أن لا يمتلك المتقدم عقارات أو أملاك خاصة.

يجب أن لا يحصل المتقدم على منح دعم أخرى من الحكومة العراقية.

يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم 60 عام ولا يقل عن 18 عام.