رسميًا .. كم باقي على رمضان 2025 العد التنازلي على أجمل 30 يوم في العام الهجري

ينتظر المسلمون بشغف بدء شهر رمضان لعام 2025 الذي يعتبر واحد من أشهر السنة الهجرية الأكثر أهمية، يعتبر رمضان شهر البركة والخيرات ويشكل فرصة قيمة لزيادة الأجر والتقرب إلى الله، يبدأ المسلمون صيام رمضان من الفجر حتى غروب الشمس ويتميز هذا الشهر بالروحانية والأجر المضاعف في جميع الأعمال، من أبرز ميزاته هي ليلة القدر التي تعد نقطة تحول كبيرة في حياة الكثيرين حيث يعتقد أنها ليلة مميزة لتحقيق الأمنيات واستجابة الدعوات في هذا المقال، نستعرض معلومات حول الأسئلة المتعلقة بإمكانية تحديد موعد رمضان 2025 والعد التنازلي له، بجميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

كم باقي على رمضان 2025 العد التنازلي

شهر رمضان وهو أحد أشهر السنة الهجرية يحتل مكانة خاصة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، يبدأ التحضير لهذا الشهر المبارك منذ فترة طويلة قبل قدومه من المتوقع أن يبدأ رمضان 2025 في الأول من مارس وفقا لرؤية الهلال، سيتم تحديد موعد بداية الشهر بناء على رؤية الهلال في 28 فبراير فإذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم سيكون الأول من مارس هو بداية رمضان، أما إذا لم ير الهلال فسيكون ذلك مكمل لشهر شعبان ليبدأ رمضان في اليوم الذي يليه، حاليا، يتبقى حوالي 168 يوم على بداية شهر رمضان.

كيفية استطلاع هلال رمضان

وفقا لما أعلنته دار الإفتاء ستجري عملية استطلاع هلال شهر رمضان في 28 فبراير الموافق 29 من شهر شعبان وذلك بعد غروب شمس هذا اليوم، سيبقى الهلال مرئي في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، بينما تتراوح مدة رؤية الهلال في بقية المحافظات المصرية بين 34 و 37 دقيقة وفي مكة المكرمة، سيبقى الهلال مرئي لمدة 33 دقيقة، أما في العواصم والمدن الإسلامية الأخرى وتتراوح مدة رؤية الهلال بين 20 و44 دقيقة باستثناء جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، بناء على هذه المعلومات من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في الأول من مارس، وستكون رؤية الهلال دليلاً حاسمًا في هذا الأمر.