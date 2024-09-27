هنا الان .. تردد قناة ام بي سي مصر 1 وmbc masr 2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك لنهائي السوبر الأفريقي 

ترد قناة ام بي سى مصر الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر قناة mbc masr من أبرز قنوات المنوعات الفضائية في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المصرية، بالإضافة إلى الأفلام الهندية والأجنبية،و استطاعت القناة جذب ملايين المشاهدين بفضل محتواها المتنوع. تعمل إدارة القناة بشكل مستمر على تحسين كود البث من خلال تغيير الترددات بين الحين والآخر، و حاليًا، يبحث الكثيرون عن تردد القناة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك ، اليوم فى كأس السوبر الافريقى والمقام داخل المملكة العربية السعودية.

تردد قناة mbc masr عبر القمر نايل سات:

من خلال اتباع الخطوات التالية وإدخال الترد الخاص بقناة mbc masr، تستطيع الحصول، تستطيع الحصول على أعلى جودة للصورة والصوت.

تردد قناة ام بي سى مصر: 11919.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة mbc masr عبر القمر الصناعي العرب سات:

تردد قناة ام بي سى مصر: 11919.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة mbc masr على جميع الأقمار :

تستطيع ضبط تردد قناة mbc masr بكل سهولة سهولة ويسر دون الحاجة إلى مساعدة متخصص، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

2. انتقل إلى الإعدادات واختر خيار إضافة قناة جديدة.

3. حدد القمر الصناعي المطلوب.

4. أدخل جميع بيانات التردد في الحقول المخصصة.

5. انقر على أيقونة البحث.

6. انتظر حتى يكتمل البحث، ثم اضغط على أيقونة حفظ.