مسلسل حب بلا حدود 35 مترجمة الموسم الثاني قصة عشق 

مسلسل حب بلا حدود 35 مترجمة الموسم الثاني من اكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل العديد من الدول العربية وفي تركيا وخاصة أن هذا المسلسل قد حاز على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض الحلقة الاولى له واستطاع في فترة قصيرة جذب العديد من المشاهدين له وذلك بسبب الأحداث المميزة للمسلسل والقصة المعبرة له والتي نالت اعجاب الكثير من المشاهدين في مختلف الدول وأصبحوا ينتظرون بفارغ الصبر نزول الحلقات الجديدة لمشاهدتها فور عرضها.

مسلسل حب بلا حدود 35 مترجمة

يحكي عن مسلسل حب بلا حدود عن قصة شاب قام اعدائه منذ قديم الزمان بقتل والده بسبب ثأر ثم تم نفيه إلى اسطنبول ليعود الشاب بعد حوالي 20 عام ليجدد لقائه مع حبيبته من الطفولة، ولكن يتم قتل حبيبته من قبل اعدائه ليتجه الشاب إلى الانتقام من كافة الذين تسببوا في موتها وموت والده.

موعد عرض مسلسل حب بلا حدود

يتم عرض مسلسل حب بلا حدود حلقة واحدة كل خميس في تمام الساعة 8:00 مساء باللغه التركي على قناة فوكس تي في، كما يتم ترجمته وعرضه على قناة MBC 4 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

تردد قناة FOX TV مسلسلات تركية

يمكن ضبط تردد قناة فوكس تي في على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11296.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس مسلسلات تركية

كما يمكن ضبط القناه على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

التردد: 11843.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.