“فورا من هنا” سجلي في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 بالجزائر 🇩🇿 .. المستندات والمتطلبات

منحت الحكومة الجزائرية السيدات الغير عاملات الفرصة من أجل تحسين مستواها المعيشي وذلك من خلال توفير رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت، وعليه فقد أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أن المتقدمة لن تتمكن من الحصول على المنحة إلا من خلال التسجيل عبر هذا الرابط فقط، بالإضافة إلى ذلك فقد وضعت الحكومة الجزائرية بعض الشروط الخاصة حتى تتمكن المرأة من استلام مستحقاتها من هذه المنحة فور الموافقة على طلبها، لذلك ينبغي عليها تنفيذ الشروط ثم التسجيل عبر الرابط المحدد.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

توفر الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في المنزل التي لا تمتلك مصدر مالي لها أو أي أصول في الدولة تساعدها على تلبية احتياجات المعيشة الأساسية، لذلك يمكنها الحصول على هذه المنحة من خلال بعض الخطوات التي تتمكن من خلالها بالتسجبل عبر المنصة الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه بزيارة الوكالة الوطنية للتشغيل.

للتشغيل. إنشاء حساب على الموقع بإضافة البيانات الشخصية للمتقدمة.

إدخال رمز التحقق المرئي.

تعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية ثم التحديد على المحافظة التي تقيم بها المتقدمة.

إرسال الطلب والانتظار حتى تتمكن الجهات المعنية من التحقق من صحة البيانات والتأكد مطابقتها للشروط التي تم تحديدها.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل العديد من المتطلبات التي ينبغي توافرها في المتقدمة حتى تتمكن من تقديم الطلب بنجاح ويتم قبولها، ومن بين هذه الشروط نذكر الآتي:

أن تكون المتقدمة بلا عمل في أي قطاع سواء كان حكومي أو خاص.

أن تكون جزائرية الأصل والمنشأ.

ألا يكون لديها أي مصدر دخل من الدولة.

يشترط أن يتجاوز عمر المتقدمة 18 عام.

الالتزام الكامل بجميع الشروط التي حددتها المنحة.

ألا يكون لدى المتقدمة أي أصول بثمن عالي.

تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حالة طلاق المرأة المطلقة.

توفير إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للأرملة.

المستندات اللازمة للتسجيل في المنحة

يتم التسجيل في المنحة بنجاح من خلال توفير الأوراق التي أكدت عليها الدولة والتي تتمثل في الآتي: